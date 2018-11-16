Дубровский: мечтал о том, чтобы вернуться в «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Дубровский подвёл итоги матча с «Адмиралом» (3:1), в котором ему удалось забросить победную шайбу.



«Хорошая игра получилась, быстрая и динамичная. «Адмирал» был после тяжёлого поражения, сопротивление было серьёзное. Сыграли грамотно в свой хоккей, забили свои голы. Чуть сдали в третьем периоде? Не думаю, что так было. Там два удаления у нас получилось. Я бы не сказал, что мы сбавили. Также продолжали играть, плохо, что пропустили в концовке. Конечно, хотелось бы помочь Метсоле оформить «сухарь», в каждой команде, наверное, так. Ему спасибо, он помогал, мы должны ему помочь, но не получилось.



Победная шайба? Я так рад, спасибо партнёрам, которые всё сделали для меня, вывели шайбу на пятак. Первый раз бросил, вратарь отбил, а там уже добил. Эмоциональный всплеск, конечно, был. Приятно вернуться сюда, на «Уфа-Арену». Я месяц назад в Нефтекамске давал интервью, где меня спросили про главную мечту в этом сезоне. Я ответил, чтобы вернуться сюда, мечты сбываются. Я всю жизнь поиграл в «Салавате Юлаеве» и фарм-клубе в «Торосе». Для меня важно всегда биться за команду», — передаёт слова Дубровского корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

«Салават Юлаев» — «Адмирал»: Дубровский забил первый гол с августа 2015 года