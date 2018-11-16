У форварда московского «Динамо» Даниила Тарасова подозрение на ушиб лёгкого

Как стало известно «Чемпионату», состояние нападающего московского «Динамо» Даниила Тарасова находится вне опасности.



У хоккеиста диагностированы ушиб грудной клетки и лёгкого. В концовке второго периода выездного матча с «Барысом» (3:2 ОТ) 27-летний игрок неудачно заблокировал бросок по воротам Александра Ерёменко. Форвард «Динамо» находится в местной больнице, где проведёт ближайшие 3-5 дней.



Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт на 57-й секунде встречи благодаря голу Никиты Михайлиса, который реализовал удаление Микса Индрашиса. В середине второго игрового отрезка Владимир Брюквин восстановил паритет, а на старте третьего периода Вадим Шипачёв реализовал большинство и вывел бело-голубых вперёд. Клуб из Астаны сумел сравнять счёт — за пять минут до конца третьей двадцатиминутки отличился Дастин Бойд. Победу гостям в овертайме принёс Дмитрий Кагарлицкий.

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