«Сочи» — «Северсталь»: Рахимуллин получил «5+20» за атаку в голову Захарчуку

Нападающий ХК «Сочи» Дамир Рахимуллин был удалён до конца домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью».



В середине второго периода 20-летний форвард получил «5+20» за атаку в голову форварду гостей Ивану Захарчуку.

Видео эпизода с удалением Рахимуллина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



«Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, а клуб из Череповца располагается на 11-й строчке. Ранее «Северсталь» уволила главного тренера Александра Гулявцева, исполняющим обязанности наставника назначен Павел Торгаев. Под его руководством череповецкий клуб обыграл дома «Адмирал» (2:1) и проиграл в столице Финляндии «Йокериту» (0:4).