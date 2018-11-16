Кузнецов, Холтби и Оши пропустят матч «Вашингтона» с «Колорадо»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не поможет команде в ближайшей игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш», сообщает обозреватель Washington Post Изабелль Хуршудян.



Помимо россиянина, в игре не примут участия нападающий Ти Джей Оши и голкипер Брэйден Холтби. Оши и Кузнецов получили травмы в игре с «Виннипег Джетс» (1:3). Россиянин получил удар в голову от форварда «реактивщиков» Брэндона Танева, а американский хоккеист подвергся силовому приёму со стороны защитника Джоша Моррисси, который уложил соперника на лёд в стиле смешанных единоборств. Возвращение хоккеистов ожидается со дня на день.



После матча с «Виннипегом» наставник «Вашингтона» Тодд Рирден сообщил, что медицинский штаб решил перестраховаться, не позволив Кузнецову доиграть встречу.

Кузнецов попал под каток «Виннипега». Его вырубили локтем в голову Оши тоже досталось.