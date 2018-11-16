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«Металлург» обыграл на выезде «Витязь» благодаря дублю Кулёмина

«Металлург» обыграл на выезде «Витязь» благодаря дублю Кулёмина
Хоккей / КХЛ

«Металлург» обыграл «Витязь» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Подольске.

Первый период не порадовал зрителей заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке «Магнитка» дважды огорчила соперника стараниями Виктора Антипина и Николая Кулёмина, отличившегося в большинстве, на что хозяева ответили голом Миро Аалтонена. В третьем периоде преимущество уральского клуба закрепил Мэтт Эллисон, а чуть позже четвёртую шайбу в ворота хозяев отправил Николай Кулёмин.

18 ноября «Магнитка» сыграет на выезде с питерскими «армейцами», а следующий матч с участием «Витязя» состоится 21 ноября — подопечные Валерия Белова пожалуют в гости к рижскому «Динамо».

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2018, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
1 : 4
0:0, 1:2, 0:2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Антипин (Тимкин, Платонов) – 22:33 (5x5), 1:1 – Аалтонен (Епишин, Катичев) – 35:20 (5x5), 1:2 – Кулёмин (Рылов, Расмуссен) – 37:44 (5x4), 1:3 – Эллисон (Мозякин) – 45:19 (5x5), 1:4 – Кулёмин (Антипин, Расмуссен) – 53:24 (5x4)
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