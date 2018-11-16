«Металлург» обыграл на выезде «Витязь» благодаря дублю Кулёмина

«Металлург» обыграл «Витязь» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Подольске.



Первый период не порадовал зрителей заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке «Магнитка» дважды огорчила соперника стараниями Виктора Антипина и Николая Кулёмина, отличившегося в большинстве, на что хозяева ответили голом Миро Аалтонена. В третьем периоде преимущество уральского клуба закрепил Мэтт Эллисон, а чуть позже четвёртую шайбу в ворота хозяев отправил Николай Кулёмин.



18 ноября «Магнитка» сыграет на выезде с питерскими «армейцами», а следующий матч с участием «Витязя» состоится 21 ноября — подопечные Валерия Белова пожалуют в гости к рижскому «Динамо».

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.