«Бостон» не сможет рассчитывать на помощь шести защитников в игре с «Далласом»

«Бостон Брюинз» столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами в преддверии игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз».



По информации пресс-службы «медведей», в ближайшем матче команде придётся обойтись без помощи шести защитников. В их число входят Здено Хара, Чарли Макэвой, Кеван Миллер, Брэндон Карло, Джон Мур и Уро Вааканиенен.



Стоит отметить, что 41-летний Хара повредил колено в предыдущем матче с «Колорадо Эвеланш» (3:6). Словацкий хоккеист пытался провести силовой приём на форварде «лавин» Карле Сёдерберге, но травмировал ногу и пропустил оставшуюся часть игры. Ветеран покинул расположение команды, которая проводит выездную серию, и вернулся в Бостон, где продолжит восстановление.

«Колорадо» — «Бостон»: Хара получил травму, пытаясь провести силовой приём