Уланов — о Филатове: поменяли — и поменяли, «Спартак» ищет того, кто поможет

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги домашнего матча с «Локомотивом» (1:3).



«Тяжело три игры догонять в счёте, силёнок нам не хватило. Первые 10 минут первого периода мы уступили в скорости, а потом игра уже где-то сравнялась, у нас были моменты: выходили «один в ноль», имели большинство, в котором пропустили гол. Конечно, ребята подсели, тем не менее не опустили руки, в третьем периоде добавили, но четвёртого периода нам не хватило.

Обмен Филатова? Ну поменяли — и поменяли. Ищем игрока, который вольётся в нашу систему и будет помогать нам», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Нападающий Никита Филатов перешёл в «Салават Юлаев», в обратном направлении проследовал Артём Федоров.