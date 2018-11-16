Тертышный: Сухачёв давно ждал шанса, сегодня он сыграл очень хорошо

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный поделился эмоциями после выездного матча со СКА (0:1), а также объяснил перестановку во вратарской линии.



«Тяжёлый получился матч, готовились к игре, понимали, кто соперник. Ребята — молодцы, выполнили задание, только не хватило гола, чтобы зацепиться за очки. По игре больше нечего сказать.



Влад Сухачёв давно ждал своего шанса, с начала чемпионата. Сегодня этот шанс выпал, он его использовал, очень хорошо сыграл. Мы только рады этому. Демченко немного приболел, решили, чтобы сегодня сыграл Влад. Он уже давно готов играть на таком уровне.



Кравцова не планируем пробовать в центре, у нас достаточно центральных форвардов», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.