Хохлачёв: «Спартак» снова проспал начало игры, будем работать над этим

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:3).



«Мы не реализовали свои моменты, не забили в большинстве. Ярославль свои моменты забил — вот и всё. Так сложилась игра. Опять проспали начало, сразу начали проигрывать. Мы играли в большинстве — они забили. Удача была на их стороне. «Пять на три» мы не забили, вообще большинство не реализовали, из этого и складывается игра.



Турнирная таблица? Да ещё полсезона впереди, нечего пока на неё смотреть. Нам не хватило эмоций после ярких последних игр? Да нет, просто проспали начало. В принципе были силы, но у них здорово сыграл вратарь.



Почему постоянно плохо начинаем матчи? Не знаю. Я не знаю, в чем причина. Будем работать над этим», — передаёт слова Хохлачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.