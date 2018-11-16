Санников: «Локомотив» довёл игру до победы, хотя «Спартак» перехватил инициативу

Нападающий «Локомотива» Степан Санников подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:1).



«Начали неплохо, быстро повели в счёте. Четвёртое звено провело хорошую смену, закрыли соперника в их зоне. Вывели защитника на бросок. Рафиков отлично приложился. Во второй половине периода «Спартак» стал приходить в себя. Во втором периоде нахватали ненужных удалений, соперник перехватил инициативу. Но вовремя использовали большинство и убежали в меньшинстве. Потом довели игру до победы, хотя бывали матчи, когда не получалось…



«Спартак» слабо вкатывается в игру? Всегда хотим начинать активно, независимо от соперника. К сожалению, не каждый раз это получается, из-за чего порой возникают проблемы. Приходится догонять, но сегодня смогли удачно начать», — сказал Санников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.