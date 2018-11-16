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Секстон: у «Автомобилиста» бывают тяжёлые игры, но мы сохраняем позитив

Секстон: у «Автомобилиста» бывают тяжёлые игры, но мы сохраняем позитив
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Автомобилист» Дэн Секстон поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (4:0).

«Игра получилось неплохой, в отличие от двух предыдущих. Мы хотели хорошо завершить выездное турне. Мне нравится играть с Доусом и Да Костой. Мы проделываем хорошую работу, у нас всё получается.
Тренеры нас хорошо готовят в каждой игре, поэтому мы так много выигрываем.

Мы стараемся играть в одном направлении, проделываем тяжелую работу. У нас есть отличная химия, атмосфера. Случаются тяжёлые игры, но мы стараемся сохранять позитив. Команда неплохо сегодня провела первый период, была полны энергией. Хоть первые минуты у нас не получалась игра, мы смогли перевернуть её ход. Миловзорову удалось забить два красивых гола. Я рад, что он забил.

Впереди у нас тяжёлые соперники, нам нужно пару дней для тренировок, посмотреть видео о сопернике чтобы знать, как против них играть. Думаю, если мы будем показывать наш лучший хоккей, то нам под силу будет любой соперник», — передает слова Секстона корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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