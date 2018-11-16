Сохатский: я готов быть первым номером «Автомобилиста»

Голкипер «Автомобилиста» Владимир Сохатский подвёл итоги матча с минским «Динамо» (4:0).



«Сегодня мы хорошо отработали в защите, подчищали пятак. В первом периоде удалось много забить, дальше играли по счету. «Динамо» мало нагружало сегодня? Весь смысл в голове, надо всего лишь настроиться психологически. Ребята молодчики, помогали. Скучно не было, главное – победа. Счёт не так важен. Насколько я готов быть первым номером? Готов, всякое в жизни бывает, надо просто работать.



После каждой игры у нас проходит разговор в раздевалке, победили мы или проиграли. После «Спартака» поговорили, решили, что ничего страшного не произошло. Надо продолжать играть в свой хоккей. Впереди важные матчи? Будем готовиться как всегда», — передает слова Сохатского корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

