Береглазов: буду стараться заслужить приглашение в сборную России

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов после победы над «Витязем» (4:1) прокомментировал свой невызов в сборную России на Кубок Карьяла.

«Почему в последнее время не набираю очки? Не знаю, почему так происходит. Может быть, меньше бросать стал, концентрируюсь на обороне.

Повлиял ли невызов в сборную? Да почему? Тренеры сборной смотрят на то, как мы играем, и делают выбор состава. Раз не взяли на Кубок Карьяла, значит, мне нужно как-то добавлять в игре, заслужить приглашение в сборную. Надеюсь, у меня всё ещё впереди. Буду стараться попасть в команду в ближайшее время.

Работа с Яндачем? Шероховатости всегда есть. Не бывает, чтобы всегда всё гладко складывалось. Но в целом по результату мы начинаем находить свою игру, стараемся меньше ошибаться», — приводят слова Береглазова «Известия».