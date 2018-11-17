«Лос-Анджелес» благодаря реализованному буллиту Ковальчука обыграл «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на выезде в серии буллитов обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 2:1 (0:0, 1:0, 0:1,0:0, 1:0).

Счёт в середине второго периода открыл форвард гостей Тайлер Тоффоли. Хозяева восстановили равновесие в начале третьего игрового отрезка усилиями Брэндона Саада. В серии буллитов реализованными попытками отметились нападающие «королей» Илья Ковальчук и Анже Копитар.

В активе Ильи также показатель полезности «+1» и 3 броска в створ за 16 минут и 12 секунд, проведённых на льду (1.08 – в большинстве). На счету форварда «Чикаго» Артёма Анисимова 3 броска, 67% выигранных вбрасываний, игровое время составило 16.16.

«Кингз» прервали серию из трёх поражений. Они с 13 очками занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» (19) – 11-й.