Бекстрём: я тренировался забивать Грубауэру на тренировках

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём и Том Уилсон подвели итоги выигранной встречи с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ).



Бекстрём — о своей победной шайбе: «Раньше я тренировался забивать Грубауэру на тренировках „Вашингтона“. Он должен был ко мне привыкнуть».



Уилсон: «Высокогорье весьма ощущается при встречах на льду „Колорадо“. Это не миф».

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Счёт на второй минуте открыл нападающий хозяев Карл Сёдерберг. Во втором периоде «Вашингтон» не только отыгрался, но и вышел вперёд – отличились Деванте Смит-Пелли и Александр Овечкин. Эта шайба стала для россиянина 13-й в сезоне и 620-й за карьеру в НХЛ. «Лавины» восстановили равновесие за 2 минуты и 44 секунды до истечения основного времени усилиями Колина Уилсона. Победу гостям принёс Никлас Бекстрём, забивший в овертайме.