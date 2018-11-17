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Защитник «Сибири» Пиганович выбыл на три недели из-за травмы

Защитник «Сибири» Пиганович выбыл на три недели из-за травмы
Хоккей / КХЛ

Защитник хоккейного клуба «Сибирь» Олег Пиганович выбыл на три недели из-за травмы, информирует официальный «твиттер» новосибирской команды. Хоккеист получил повреждение нижней части тела во встрече с «Амуром» (2:1 Б).

Во втором периоде хоккеист повредил колено в результате столкновения с соперником. В том эпизоде Пиганович нарушил правила и получил двухминутное удаление за подножку, при этом игрока под руки увели в раздевалку.

В 27 матчах сезона 33-летний Пиганович записал в свой актив 7 (1+6) очков при показателе полезности "-7" и 45 минутах штрафного времени.

Видео эпизода, в котором хоккеист получил травму, также можно увидеть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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