Рирден: очень понравилась игра Овечкина и Бекстрёма, они сыграли здорово

Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден подвёл итоги встречи с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ).



«Очень понравилась игра наших лидеров — Овечкина и Бекстрёма, они сыграли здорово. Отлично показали себя Джон Карлсон и Том Уилсон. Особенно важно, что мы сумели хорошо отработать без части травмированных лидеров», — приводит слова Рирдена официальный сайт клуба.

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Счёт на второй минуте открыл нападающий хозяев Карл Сёдерберг. Во втором периоде «Вашингтон» не только отыгрался, но и вышел вперёд — отличились Деванте Смит-Пелли и Александр Овечкин. Эта шайба стала для россиянина 13-й в сезоне и 620-й за карьеру в НХЛ. «Лавины» восстановили равновесие за 2 минуты 44 секунды до истечения основного времени усилиями Колина Уилсона. Победу гостям принёс Никлас Бекстрём, забивший в овертайме.