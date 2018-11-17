Пулккинен восстановился от травмы и отправился на выезд с «Динамо» Мн

Минское «Динамо» отправилось на выездную серию на Дальний Восток и в Уфу, информирует официальный сайт команды из Беларуси. Вместе с командой отправился её лучший бомбардир Теэму Пулккинен, пропускавший последние матчи по медицинским показателям.



Вратари — Юнас Энрот, Максим Хмыз, Михаил Карнаухов;



защитники — Кирилл Готовец, Даниил Бокун, Денис Осипов, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Джонатон Блум, Патрик Уиркош, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко;



нападающие — Теэму Пулккинен, Илья Литвинов, Денис Казионов, Артем Артемов, Александр Когалев, Куинтон Хауден, Иван Дроздов, Андрей Костицын, Андрей Степанов, Александр Павлович, Сергей Костицын, Артем Волков, Евгений Ковыршин, Артур Гаврус, Максим Парфеевец, Дмитрий Буйницкий.