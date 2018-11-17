Шэн: нужно уже забыть победу в суперсерии и готовиться к чемпионату мира

Капитан молодёжной сборной России Павел Шэн поделился впечатлениями от суперсерии с клубами североамериканских молодёжных лиг (4-2).



«Обратная дорога была тяжёлая, долгая. Эмоции от победы не выветрились, но это был разминочный турнир. Все чуть-чуть порадовались, но нужно уже это забыть и готовиться к важному чемпионату мира.



Конечно, ажиотаж вокруг матчей был. Было интересно играть с канадцами, мы были настроены на успех, хотели только побеждать. Получили опыт, теперь с этим опытом готовы работать и двигаться дальше.



Конкуренция в сборной, разумеется, высокая. Все ребята находятся здесь не просто так. В сборной собраны все лучшие игроки, поэтому конкуренция высокая, нужно всё доказывать в каждой игре.



Есть ли надежда, что теперь в «Салавате Юлаеве» мне будут больше доверять? Это не ко мне вопрос, а к тренерскому штабу», — передаёт слова Шэна корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Выскочили из раздевалки с ножами в зубах». Канада о победе России в суперсерии Североамериканская пресса удивлена. Не поражением своей сборной, а наглостью российской «молодёжки».