Назаров: наверное, мы допустили одну ошибку за матч с ЦСКА и поплатились голом

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:2).



«Соперника — с победой! Что касается игры, то настраивались, разбирали. Знали, что играем с лидером. Наверное, допустили одну ошибку за всю игру и поплатились голом. А так бились. Поблагодарил ребят за старание. Увы, этого нам сегодня не хватило даже на то, чтобы заработать хотя бы одно очко.



«Нефтехимик» испытывает спады и подъёмы. Такое бывает, когда в составе команды много молодых ребят, особенно местных, которые где-то перегорают, где-то считают, что лучше играют. Тяжело так сразу ответить. Три человека уехали в фарм-клуб. Это такое основное, наверное», — приводит слова Назарова пресс-служба «Нефтехимика».

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