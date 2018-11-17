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ЦСКА одолел «Нефтехимик», продлив победную серию до девяти матчей

ЦСКА одолел «Нефтехимик», продлив победную серию до девяти матчей
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу со счетом 2:1 в гостевом матче КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком».

Счёт на 2-й минуте открыл чешский защитник хозяев Адам Полашек. На 16-й минуте канадец Линден Вей восстановил равновесие. В середине второго периода «армейцы» вышли вперёд — шайбу в ворота соперника отправил Сергей Толчинский, и этот гол в итоге стал победным.

ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей, а «Нефтехимик» проиграл четвёртую встречу подряд.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2018, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 2
1:1, 0:1, 0:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Полашек (Няттинен, Руохомаа) – 01:54 (5x4), 1:1 – Вей (Попов, Капризов) – 15:45 (4x3), 1:2 – Толчинский – 33:26 (5x5)
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