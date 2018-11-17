ЦСКА одолел «Нефтехимик», продлив победную серию до девяти матчей

Московский ЦСКА одержал победу со счетом 2:1 в гостевом матче КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком».



Счёт на 2-й минуте открыл чешский защитник хозяев Адам Полашек. На 16-й минуте канадец Линден Вей восстановил равновесие. В середине второго периода «армейцы» вышли вперёд — шайбу в ворота соперника отправил Сергей Толчинский, и этот гол в итоге стал победным.



ЦСКА продлил победную серию до девяти матчей, а «Нефтехимик» проиграл четвёртую встречу подряд.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.