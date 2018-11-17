Подъяпольский: хотелось самому себе доказать, что я могу играть

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский прокомментировал победу над рижским «Динамо» (2:1 Б) и рассказал о дуэли с голкипером латвийской команды Тимуром Биляловым, который ранее выступал за казанцев.



«Хороший соперник, команда хорошо двигалась. И мы хорошо играли. Просто шайба не шла в ворота. Вратари неплохо выглядели сегодня, было какое-то везение. Соперники хорошо играли, хотели забить, поэтому такой счёт.



Играло ли роль, что против меня был экс-вратарь „Ак Барса“? Да не знаю. Обычная игра, у меня не было такого. Билялов там играет, доказывает. Я тут доказываю. Хотелось самому себе доказать, что я могу играть. Поздравили друг друга с хорошей игрой и пожелали удачи», — приводит слова Подъяпольского пресс-служба казанцев.

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