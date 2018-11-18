Рылов: не знаю, когда «Динамо» выплатит долги по зарплате

Защитник магнитогорского «Металлурга» Яков Рылов рассказал, почему не остался в составе московского «Динамо». С 2016 по 2018 год Рылов защищал цвета бело-голубых. Летом 2017-го столичный клуб сменил юридическое лицо и не выплатил бывшим игрокам долги по зарплате.

«Был ли вариант остаться в «Динамо» по окончании прошлого сезона? Вначале был вариант. Потом уже нет. Было что-то вроде ситуации с Михаилом Варнаковым.

Ситуация с долгами предыдущего юрлица «Динамо»? Знаю, что нам всем должны. Так что ждём, когда что-то разрешится. Если бы я знал, когда это произойдёт… Дай бог, чтобы нам вернули эти деньги, но не от нас всё зависит», — приводят слова Рылова «Известия».

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