Сергей Бобровский отразил 30 бросков и одержал четвёртую победу подряд

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал победу. Вратарь отразил 30 бросков по воротам из 31 и выиграл четвёртый матч подряд. В этих четырёх матчах Бобровский в общей сложности пропустил четыре шайбы.

В этом сезоне 30-летний вратарь принял участие в 13 матчах «регулярки», одержав семь побед при коэффициенте надёжности 2,6 и проценте отражённых бросков 91,7. За карьеру в НХЛ российский голкипер выиграл 224 матча из 407, в среднем за игру пропуская 2,45 шайбы.