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Куинн — о 39 сейвах Лундквиста: сначала планировали дать сыграть Георгиеву

Куинн — о 39 сейвах Лундквиста: сначала планировали дать сыграть Георгиеву
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победу над «Флоридой Пантерз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Главным залогом успеха «синерубашечников» стала игра голкипера команды Хенрика Лундквиста, отразившего 39 бросков.

«Первоначальный наш план заключался в том, что сегодня должен был играть Георгиев. Однако после замены Хенрика в игре с «Айлендерс», мы захотели сразу же вернуть Лундквиста в правильное русло. Поэтому он начал матч в старте.

Шей не попал в состав? Я бы хотел, чтобы Брэди вернулся в заявку на следующий матч, но для начала мне нужно пересмотреть эту игру, чтобы принять решение», — цитирует Куинна клубный журналист Колин Стефенсон.

Легендарный вратарь «рейнджерс» вышел на 13-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей, опередив Шона Бурка (820).

Хенрик Лундквист вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по победам
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