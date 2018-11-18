Защитник «Лос-Анджелеса» Дион Фанёф провёл 1000-й матч в НХЛ

В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Лос-Анджелес Кингз» — 5:3 (0:0, 2:3, 3:0). Хет-триком в составе победителей отметился Калле Йернкрок. Форвард «Кингз» Илья Ковальчук очков не набрал и окончил матч с показателем «-2».

Для защитника «королей» Диона Фанёфа этот матч стал 1000-м на уровне НХЛ. 33-летний канадец дебютировал в лиге в сезоне-2005/06 в составе «Калгари Флэймз». С тех пор уроженец Эдмонтона также поиграл за такие клубы, как «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз». В общей сложности за 1000 матчей Дион забросил 136 шайб и сделал 353 результативные передачи.

Трижды Фанёф был выбран для участия в Матче всех звёзд, Дион является чемпионом мира 2007 года.