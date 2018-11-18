Брызгалов: Лундквист ведёт «Рейнджерс» за собой — у него есть магия

Знаменитый российский голкипер Илья Брызгалов поделился мнением об игре легендарного голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрика Лундквиста.

«Если говорить о Лундквисте, он никогда не сдаётся. Всегда сражается, бьётся. У него есть магия. Даже в этом сезоне «Рейнджерс» выглядят не слишком хорошо. Но Хенрик не только выдаёт 91,5% отраженных бросков, но и заводит команду, делает партнёров лучше. Внушает им веру: «Давайте, ребята, работаем дальше, и всё у нас получится. Даже с таким составом мы можем попасть в плей-офф». Он лидер, который ведёт остальных за собой», — цитирует Брызгалова официальный сайт НХЛ.

Шведский вратарь одержал 438-ю победу в НХЛ, проведя в лиге 821 матч. Он вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по победам, преодолев результат Жака Планта, одержавшего 437 побед в 837 матчах. Следующей целью Хенрика является результат Терри Савчука — 445 побед.