Каменский — о доминировании ЦСКА: это вечный спор о позитиве и негативе

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский поделился мнением о доминировании ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. «Армейцы» выиграли 21 матч из последних 22.

«Не столько удивлен, сколько рад. «Армейцы» выходят на тот график, которым когда-то, ещё в советские годы, шли мы. Но нужно помнить, что главные победы в хоккее одерживаются не осенью, а весной. Поэтому большую дистанцию турнира необходимо проходить стабильно, точно рассчитывать силы на весь сезон.

Это вечный спор о позитиве и негативе. С одной стороны, хорошо, что мы получаем явных лидеров, каждого из которых вся лига стремится остановить. С другой — интересна и ситуация, когда каждый способен победить каждого и силы более-менее равны», — цитирует Каменского Russia-Hockey.