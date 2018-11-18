«Салават Юлаев» одолел на выезде «Барыс», Метсола оформил «сухарь»

«Салават Юлаев» победил «Барыс» со счётом 3:0 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



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Решающим моментом противостояния стал второй период, в ходе которого уфимцы дважды огорчили голкипера «Барыса» Хенрика Карлссона. Сначала шведского вратаря пробил Теэму Хартикайнен, реализовавший большинство, а затем Павел Коледов отличился в равных составах. На 58-й минуте Артём Сергеев отправил шайбу в пустые ворота хозяев, хотя в тот момент уфимцы играли в меньшинстве из-за четырёхминутного удаления Хартикайнена. Голкипер гостей Юха Местола отыграл на ноль, отразив 30 бросков.



«Салават» продлил победную серию до трёх матчей, в то время как клуб из Астаны проиграл в третьей игре подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.