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«Салават Юлаев» одолел на выезде «Барыс», Метсола оформил «сухарь»

«Салават Юлаев» одолел на выезде «Барыс», Метсола оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» победил «Барыс» со счётом 3:0 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Решающим моментом противостояния стал второй период, в ходе которого уфимцы дважды огорчили голкипера «Барыса» Хенрика Карлссона. Сначала шведского вратаря пробил Теэму Хартикайнен, реализовавший большинство, а затем Павел Коледов отличился в равных составах. На 58-й минуте Артём Сергеев отправил шайбу в пустые ворота хозяев, хотя в тот момент уфимцы играли в меньшинстве из-за четырёхминутного удаления Хартикайнена. Голкипер гостей Юха Местола отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

«Салават» продлил победную серию до трёх матчей, в то время как клуб из Астаны проиграл в третьей игре подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2018, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
0 : 3
0:0, 0:2, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Хартикайнен (Умарк, Кугрышев) – 25:16 (5x4), 0:2 – Коледов (Майоров) – 34:21 (5x5), 0:3 – Сергеев (Хохряков, Семёнов) – 57:06 (en)
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