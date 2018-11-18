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СКА — «Металлург»: Дацюк, пропустивший две игры, начнёт матч в третьем звене

СКА — «Металлург»: Дацюк, пропустивший две игры, начнёт матч в третьем звене
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы СКА и «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной лиги, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге сегодня, 18 ноября, начало – в 17:00 мск.

В состав хозяев вернулся форвард Павел Дацюк, пропустивший две предыдущие игры.

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Карпов;
Токранов – Белов, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;
Хафизуллин – Рукавишников, Кручинин – Дацюк – Плотников;
Сёмин, Коскиранта – Каблуков – Кетов, Морозов

«Металлург»:

Кошечкин (Загидулин);
Антипин – Бирюков, Мозякин – Эллисон – Кулёмин;
Верещагин – Рылов, Пакаринен – Расмуссен – Булирж;
Береглазов – Матушкин, Любимов – Шор – Чибисов;
Зайцев, Платонов Д. – Неколенко – Тимкин, Платонов Ю.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Металлург».

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