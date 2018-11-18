Пестушко — об игре с Шипачёвым: нужно бежать вовремя, а не мчать как сумасшедший

Нападающий московского «Динамо» Максим Пестушко поделился мнением о матче с «Сибирью» (4:6) и своей игре в звене с Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачёвым.



«К сожалению, начало матча нам не удалось. Пропустили ненужные голы, догонять всегда тяжелее, хорошо, что не сложили руки. В третьем периоде прибавили, забили в большинстве, немного не хватило, чтобы вытащить матч. Проиграли сегодня пятак, наверное, из-за раннего начала матча. Не было раскатки, поэтому начало проспали.



С Шипачёвым и Кагарлицким играть отлично, если продолжим выходить вместе — ещё прибавим. Но я нахожусь на просмотровом контракте, пока не знаю, что будет дальше. На свои очки я не смотрю, особенно сейчас, когда «Динамо» нужны победы. Шипачёв и Кагарлицкий играют пешком? Это так кажется со стороны. Если игрок принимает решения быстрее, чем другие, это не значит, что они ходят пешком. Бежать надо вовремя, а не носиться как сумасшедший», — сказал Пестушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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