Зырянов: «Сибири» нужно заново завоёвывать любовь болельщиков

Нападающий «Сибири» Глеб Зырянов прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (6:4).



«У нас было много поражений, настрой на сегодняшнюю игру был запредельный. Нужно выше подниматься в таблице. Разбирали «Динамо», но то, что «Сибирь» не могла обыграть этого соперника уже пять лет, не знали. При счёте 5:4 коленки не тряслись, в очередной раз создалась интрига. Хорошо, что выстояли.



Изначально знали, что нужно набрасывать на ворота, так как вратарь у «Динамо» много отбивал перед собой. Игра получилась результативная, соперник сам играет и другим даёт. Сегодня понравилась атмосфера на стадионе. Это наша вина, что в предыдущих играх на трибунах были пустые места. Надо заново завоёвывать любовь болельщиков», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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