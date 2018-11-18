Воробьёв: не стали менять капитана и ассистентов, поэтому Дацюк был без нашивки

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (2:1).



«Большинство хорошо отработало. Хорошая победа. У нас много лидеров в команде, большинство сегодня забило и без Дацюка. Мы пошли тем же составом капитана и ассистентов, что и в прошлом матче, поэтому Дацюк вышел без нашивки.



Какие чувства после победы над бывшей командой? Рады, что закончили домашнюю серию с максимальным количеством очков.



Якупов чувствует себя более-менее, будем смотреть день за днём, он чувствует себя лучше», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



СКА продлил победную серию до четырёх матчей, а «Магнитка» проиграла впервые за восемь игр.

СКА переиграл «Металлург», продлив победную серию до четырёх матчей