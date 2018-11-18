Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Гран-при Гааги. 18 ноября 2018. Прямая трансляция
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Воробьёв: не стали менять капитана и ассистентов, поэтому Дацюк был без нашивки

Воробьёв: не стали менять капитана и ассистентов, поэтому Дацюк был без нашивки
Хоккей / КХЛ

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (2:1).

«Большинство хорошо отработало. Хорошая победа. У нас много лидеров в команде, большинство сегодня забило и без Дацюка. Мы пошли тем же составом капитана и ассистентов, что и в прошлом матче, поэтому Дацюк вышел без нашивки.

Какие чувства после победы над бывшей командой? Рады, что закончили домашнюю серию с максимальным количеством очков.

Якупов чувствует себя более-менее, будем смотреть день за днём, он чувствует себя лучше», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА продлил победную серию до четырёх матчей, а «Магнитка» проиграла впервые за восемь игр.

СКА переиграл «Металлург», продлив победную серию до четырёх матчей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент