Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Дацюк: я был капитаном ротации, меня ничего не напрягает, только охота играть

Дацюк: я был капитаном ротации, меня ничего не напрягает, только охота играть
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о матче с «Металлургом» (2:1).

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«В СКА много достойных игроков, кто может быть капитаном. А то, что вышел без нашивки, это вопрос не ко мне. Я такой же солдат, как все, только чуть опытнее в каких-то моментах. Со мной это не обсуждали? Почему, меня предупредили. Или я должен драться? Без обид, всё нормально, продолжаем работать. Главное, это идёт на пользу команде. Временно это или нет, вопрос не ко мне. Я хоккеист.

Я вышел в третьем звене? Мне хоть в третьем, хоть в каком, лишь бы польза была. Сегодня не так много пользы, но какую-то, наверное, принёс.

Почему пропустил предыдущие матчи? У нас же ротация, я попал в клуб ротации, был капитаном ротации. Вот вернули, теперь будем смотреть, что будет дальше. Меня уже давно ничего не напрягает, только охота играть в хоккей, получать от этого удовольствие, не бороться с мельницами.

«Металлург» хорошо играл, хорошо держал шайбу. Играют в магнитогорский хоккей, хорошо пасуют, приятно смотреть и тяжело против них играть. Такие матчи всегда приятны. Они играют в типично чешский хоккей? Я только сегодня видел, сегодня был быстрый хоккей, они хорошо катались. А насчёт типичного мне трудно судить», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА убил «Магнитку» большинством. Для этого ему даже не нужен Дацюк
Илья Воробьёв обыграл бывшую команду.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент