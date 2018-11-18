Дацюк: я был капитаном ротации, меня ничего не напрягает, только охота играть

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о матче с «Металлургом» (2:1).

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«В СКА много достойных игроков, кто может быть капитаном. А то, что вышел без нашивки, это вопрос не ко мне. Я такой же солдат, как все, только чуть опытнее в каких-то моментах. Со мной это не обсуждали? Почему, меня предупредили. Или я должен драться? Без обид, всё нормально, продолжаем работать. Главное, это идёт на пользу команде. Временно это или нет, вопрос не ко мне. Я хоккеист.



Я вышел в третьем звене? Мне хоть в третьем, хоть в каком, лишь бы польза была. Сегодня не так много пользы, но какую-то, наверное, принёс.

Почему пропустил предыдущие матчи? У нас же ротация, я попал в клуб ротации, был капитаном ротации. Вот вернули, теперь будем смотреть, что будет дальше. Меня уже давно ничего не напрягает, только охота играть в хоккей, получать от этого удовольствие, не бороться с мельницами.



«Металлург» хорошо играл, хорошо держал шайбу. Играют в магнитогорский хоккей, хорошо пасуют, приятно смотреть и тяжело против них играть. Такие матчи всегда приятны. Они играют в типично чешский хоккей? Я только сегодня видел, сегодня был быстрый хоккей, они хорошо катались. А насчёт типичного мне трудно судить», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.