Форвард «Далласа» Джейсон Спецца набрал 900-е очко в НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Спецца отдал голевую передачу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».



35-летний канадец поучаствовал в голевой комбинации, которую завершил Рооп Хинц, отличившийся во втором периоде при счёте 1:1. Финн забросил первую шайбу в НХЛ, а Спецца набрал 900-е очко.

Видео голевой комбинации, в которой поучаствовал Спецца, можно посмотреть на странице «Далласа» в «Твиттере». После двух периодов клуб из Техаса обыгрывает соперника со счётом 4:1.



Канадец проводит 1009-й матч в лиге, он забросил 328 шайб и отдал 572 результативные передачи. Спецца выступает за «Даллас» с сезона-2014/15, ранее он защищал цвета «Оттавы Сенаторз», в составе которой добирался до финала Кубка Стэнли.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19