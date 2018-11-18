Каменский: не ожидал, что тренерский штаб «Северстали не получит кредита доверия

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский поделился мнением о кадровых перестановках в минском «Динамо» и «Северстали». По ходу сезона обе команды сменили наставников.



«Если говорить о «Динамо», то никаких сюрпризов не произошло. Ещё в прошлом сезоне было видно, что у североамериканского тренера не совсем всё получается, старт нового чемпионата всех в этом мнении только убедил. На мой взгляд, Беларуси нужно держаться общих для нас традиций советского хоккея, а не уходить в эксперименты со стилем, которые вызывали некоторое недопонимание. Поэтому последние назначения в «Динамо» обнадеживают.



Что же касается «Северстали», то там кадровое решение мне показалось неочевидным. Череповец все последние месяцы кусался, даже лидеры нашего хоккея там не всегда побеждали. Честно говоря, не ожидал, что тренерский штаб команды не получит кредита доверия», — цитирует Каменского Russia-Hockey.

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