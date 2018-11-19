Назаров: удивило, что в прессе обсуждают пьяный бред сбитых лётчиков из Канады

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2) и рассказал о молодом поколении хоккеистов команды.

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«Матч с «армейцами» показал, что нижнекамская молодёжь, например Бикмуллин, Фазылзянов и Семёнов, готова использовать шансы. Планируем, что в ходе турне состоится дебют в лиге другого нижнекамского таланта — звезды ВХЛ 21-летнего голкипера Фёдора Коротаева. Также надеемся, что после тяжёлой Суперсерии в Канаде оперативно будет готов один из её героев — 19-летний снайпер Шафигуллин. Булат накануне прибыл в команду. Всем дружным коллективом поздравили его с эффектной победой в Суперсерии.



И, кстати, мы в Татарстане и в частности в Нижнекамске, скажем мягко, удивились тому, что на первых полосах наших газет не мой друг Валерий Брагин и 22 героя Суперсерии, а пьяный бред сбитых лётчиков из Канады! «Нефтехимик» считает, что обсуждение слов канадцев, у которых была одиозная репутация ещё в те годы, когда я выступал в НХЛ, не соответствует высокому уровню КХЛ», — приводит слова Назарова Russia-Hockey.