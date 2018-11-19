«Адмирал» — «Спартак»: Артём Фёдоров проведёт первый матч в составе красно-белых

Стали известны составы «Адмирала» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Мищенко – Угольников, Коньков – Полак – Бутузов;
Кубат – Таратунин, Черников – Вихарев – Яковлев;
Козловский – Таталин, Феоктистов – В. Стрельцов – А. Стрельцов;
Кармашков – Зайцев, Глазачев – Мерескин – Воронин.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Кутейкин – Дыбленко, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Калинин – Григорьев, Лещенко – Максвелл – Никонцев;
Гончаров – Провольнев, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Цыплаков – Кравченко, Злобин – Воронин – Трунёв.
Интриги дня КХЛ: 0:4 «Авангард» не получит, но «Торпедо» возьмёт два очка
Омичи дадут шанс ближайшим преследователям.