«Адмирал» — «Спартак»: Артём Фёдоров проведёт первый матч в составе красно-белых

Стали известны составы «Адмирала» и «Спартака» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт во Владивостоке и начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Адмирал»:



Красоткин (Серебряков);

Мищенко – Угольников, Коньков – Полак – Бутузов;

Кубат – Таратунин, Черников – Вихарев – Яковлев;

Козловский – Таталин, Феоктистов – В. Стрельцов – А. Стрельцов;

Кармашков – Зайцев, Глазачев – Мерескин – Воронин.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Кутейкин – Дыбленко, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Калинин – Григорьев, Лещенко – Максвелл – Никонцев;

Гончаров – Провольнев, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;

Цыплаков – Кравченко, Злобин – Воронин – Трунёв.