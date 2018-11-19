Стольберг: не знаю, изменится ли тактика «Авангарда», нужно навязать свою игру

Нападающий «Авангарда» Виктор Стольберг поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо», который пройдёт в Нижнем Новгороде.



«Как мне первый выезд с «Авангардом»? Всё очень неплохо. Короткий перелёт, это мне очень понравилось. Отель в порядке, ужин был хороший – остаётся только выйти на лёд и сыграть. Это мой первый матч на выезде, я увижу разные арены, разные площадки. Изменится ли тактика команды – вопрос скорее тренерский, но самый надёжный способ добиться успеха – навязать сопернику свою игру», — сказал Стольберг в интервью клубному телевидению.



Матч «Торпедо» — «Авангард» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Интриги дня КХЛ: 0:4 «Авангард» не получит, но «Торпедо» возьмёт два очка Омичи дадут шанс ближайшим преследователям.