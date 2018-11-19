Виталий Коваль и Даниэль Корсо пополнят тренерский штаб минского «Динамо»

Бывшие хоккеисты минского «Динамо» Виталий Коваль и Даниэль Корсо войдут в тренерский штаб команды, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Коваль будет отвечать за работу с вратарями, Корсо – за физическую подготовку.



Виталий провёл 52 матча в составе «зубров» в сезонах-2008/09 и 2009/10. Затем в карьере голкипера были «Атлант», «Торпедо», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».



Корсо был приглашён в Минск по ходу сезона-2010/11. За «зубров» Даниэль сыграл 74 матча, забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу. Он покинул команду в сезоне-2012/13, получив к тому моменту белорусское гражданство.



«Динамо» занимает последнее место в таблице Западной конференции. По ходу сезона руководство клуба уволило Горди Дуайера с поста главного тренера и пригласило на его место Андрея Сидоренко.

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