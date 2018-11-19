Защитник «Йокерита» Оливер Лауридсен дисквалифицирован на два матча

Защитник «Йокерита» Оливер Лауридсен пропустит ближайшие два матча команды из-за дисквалификации. Хоккеист получил дисциплинарный штраф во время игры с «Локомотивом» (4:3).



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Йокерита» Оливера Лауридсена по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу.



В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «Наказан вторым и каждым последующим Большим + ДКИ (5+20 минут) в разных матчах», то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. У Лауридсена это не первые «5+20» в сезоне, таким образом, он пропустит два матча своей команды», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

Видео удаление Лауридсена можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.