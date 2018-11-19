«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Богданом Якимовым, информирует пресс-служба нижнекамской команды. Это сделано по соглашению сторон.



Вчера, 18 ноября, хоккеист был переведён в список командированных и отправлен в ЦСК ВВС, с которым у «волков» имеется договор о спортивном сотрудничестве.



В нынешнем сезоне хоккеист провёл за «волков» 27 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Он проводил 13 минут 25 секунд игрового времени и 20 смен в среднем за матч. Всего в составе нижнекамской команды Якимов провёл 186 игр и набрал 43 (23+20) очка.



«Нефтехимик» проиграл четыре матча подряд и опустился на девятое место в таблице Восточной конференции, пропустив в кубковую восьмёрку «Куньлунь Ред Стар», при этом у обеих команд по 26 очков.

«Нефтехимик» командировал в фарм-клуб нападающего Богдана Якимова