«Нефтехимик» командировал в фарм-клуб нападающего Богдана Якимова

«Нефтехимик» перевёл в список командированных нападающего Богдана Якимова и отправил его в ЦСК ВВС, с которым имеется договор о спортивном сотрудничестве, информирует пресс-служба нижнекамского клуба.



В нынешнем сезоне хоккеист провёл за «волков» 27 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Он проводил 13 минут 25 секунд игрового времени и 20 смен в среднем за матч.



Ранее стало известно, что «Нефтехимик» командировал в ЦСК ВВС голкипера Андрея Макарова и нападающего Павла Порядина.



«Нефтехимик» проиграл четыре матча подряд и опустился на девятое место в таблице Восточной конференции, пропустив в кубковую восьмёрку «Куньлунь Ред Стар». Вчера, 17 ноября, подопечные Андрея Назарова проиграли ЦСКА со счётом 1:2.

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