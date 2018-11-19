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Уланов: «Спартак» опять начал игру как-то вяленько, но затем сумел прибавить

Уланов: «Спартак» опять начал игру как-то вяленько, но затем сумел прибавить
Хоккей / КХЛ

Тренер «Спартака» Игорь Уланов поделился мнением о выездном матче с «Адмиралом» (4:2). Московская команда одержала четвёртую победу в последних шести играх регулярного чемпионата КХЛ.

«Интересная игра. «Адмирал» — достойный соперник, во втором периоде хозяева застали нас врасплох. Начали матч опять как-то вяленько, во второй половине первого периода более-менее разыгрались. При счёте 2:2 уже отступать было некуда. Команда прибавила и сумела забить третий гол, несмотря на все старания «Адмирала», который не стремился пропускать. Очень рады, что победили, но выездная серия продолжается», — сказал Уланов на пресс-конференции после матча.

В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились Анатолий Никонцев, Мартиньш Карсумс, Каспарс Даугавиньш и Артём Фёдоров.

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