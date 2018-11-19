Сидоренко: «Динамо» Мн играло до конца, несмотря на дешёвое удаление на 5 минут

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился эмоциями после выездного матча с «Амуром» (4:3 Б).



«Всегда с удовольствием приезжаю в Хабаровск, работал в этом городе, хотелось сегодня здесь победить. Тщательно готовились к матчу, и команда проявила характер, играли до конца, несмотря на дешёвое удаление на пять минут, видимо, мальчик ещё не понял, где находится. Хоть и пропустили, сумели выстоять и найти силы, спасибо ребятам за характер. Такая победа должна придать уверенности, если будем продолжать работать — игра стабилизируется.



Корсо и Коваль войдут в наш штаб? Коваля все прекрасно знают по выступлениям в КХЛ, у него достаточно опыта, чтобы поделиться им с нашими вратарями, Корсо будет отвечать за физподготовку, кроме этого он знает английский язык, нам немного не хватает коммуникации с иностранцами, он поможет её наладить», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

Видео удаления нападающего Дмитрия Буйницкого можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.