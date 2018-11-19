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Шайба Стася помогла «Авангарду» взять реванш у «Торпедо»

Шайба Стася помогла «Авангарду» взять реванш у «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

В Нижнем Новгороде «Авангард» одержал победу над местным «Торпедо», встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Боба Хартли.

Гостям удалось открыть счёт на восьмой минуте первого периода, когда Никита Пивцакин удачно сыграл на подборе под воротами Станислава Галимова и реализовал большинство. За 10 секунд до конца стартового отрезка Михаил Смолин восстановил равновесие. Во втором периоде зрители голов не увидели, а решающим отрезком матча стали первые семь минут третьего периода, когда в составе «ястребов» отличились Сергей Широков и Андрей Стась. Защитник «Торпедо» Михаил Орлов вернул интригу в матч, а окончательный счёт установил Кирилл Петров, поразив пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2018, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 4
1:1, 0:0, 1:3
Авангард
Омск
0:1 – Пивцакин (Стольберг, Деарне) – 07:11 (5x4), 1:1 – Смолин (Паршин, Сёмин) – 19:50 (5x5), 1:2 – Широков – 41:08 (5x5), 1:3 – Стась (Медведев) – 47:00 (5x5), 2:3 – Орлов (Ильин) – 53:10 (5x5), 2:4 – Петров (Деарне) – 59:50 (en)

Омский клуб взял реванш у команды Дэвида Немировски за недавнее поражение в Балашихе со счётом 1:3.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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