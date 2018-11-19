Шайба Стася помогла «Авангарду» взять реванш у «Торпедо»

В Нижнем Новгороде «Авангард» одержал победу над местным «Торпедо», встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Боба Хартли.

Гостям удалось открыть счёт на восьмой минуте первого периода, когда Никита Пивцакин удачно сыграл на подборе под воротами Станислава Галимова и реализовал большинство. За 10 секунд до конца стартового отрезка Михаил Смолин восстановил равновесие. Во втором периоде зрители голов не увидели, а решающим отрезком матча стали первые семь минут третьего периода, когда в составе «ястребов» отличились Сергей Широков и Андрей Стась. Защитник «Торпедо» Михаил Орлов вернул интригу в матч, а окончательный счёт установил Кирилл Петров, поразив пустые ворота.

Омский клуб взял реванш у команды Дэвида Немировски за недавнее поражение в Балашихе со счётом 1:3.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.