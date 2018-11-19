Торгаев: Гераськин получил травму, причём, наверное, серьёзную

Исполняющий обязанности главного тренера «Северстали» Павел Торгаев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (4:5 Б).

«Была хорошая игра, которая должна была понравиться зрителям. Команды забили восемь голов. Интересный овертайм и буллиты. Результат нас не устраивает. Немного не дотерпели до конца. Это хоккей.

Гераськин получил травму, причём, наверное, серьёзную. По Хабарову вопрос открыт, желания у него много, но оно зашкаливает. Выходил на игру он очень настроенным, но совершил несколько ошибок, которые привели к голу, поэтому он был посажен на лавку. Мы надеемся, что через игру появится Матей Странски», — цитирует Торгаева официальный сайт череповецкого клуба.