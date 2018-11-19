Зубов: игра с «Северсталью» станет для «Сочи» хорошим уроком

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (5:4 Ш).

«Хорошо, что всё так закончилось для нас. Вратарь Костя Барулин — молодец, выручил нас. Особенно в овертайме и серии буллитов.

Были хорошие моменты. Первый период был неплохой. Во втором мы растерялись, был натиск соперника. Наделали ошибок и удалений. Нельзя терять концентрацию. Играют две команды, которым нужны очки. Они в каждой игре важны для нас. Будет хорошим уроком», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте первого периода, когда цели достиг бросок Игоря Гераськина. Ещё до перерыва гостям удалось не только отыграться, но и выйти вперёд. По разу отличились Кирилл Беляев и Сергей Шмелёв. Второй период остался за командой Павла Торгаева — в её составе шайбы забросили Иван Захарчук и Даниил Вовченко. В заключительной трети Шмелёв реализовал буллит и восстановил равновесие, после чего команды ещё по разу обменялись точными бросками. Александр Щербина вновь вывел вперёд хозяев, а Юрки Йокипакка перевёл игру в овертайм. В дополнительное время голов не случилось, а в серии буллитов точнее оказались гости. Решающий буллит реализовал Станислав Бочаров.