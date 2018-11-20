Овечкин вышел на 7-е место в истории НХЛ по голам в большинстве, догнав Лемье

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» — 5:4.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на седьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (236), догнав Марио Лемье. Российский форвард отличился в неравных составах на 42-й минуте матча, ассистентами выступили Том Уилсон и Джон Карлсон.

Впереди располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247), Фил Эспозито (246) и Брендан Шэнахэн (237).

Также Овечкин вышел на 11-е место в истории НХЛ по играм с «2+» голами, сравнявшись с Дино Сисарелли — 126. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (189 мультиигр), второе место занимает Марио Лемье — 154 матча, топ-3 замыкает Фил Эспозито (143).