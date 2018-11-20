В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в овертайме обыграл «Монреаль Канадиенс» — 5:4.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подрался с форвардом «Монреаля» Максом Доми. Игроки сбросили краги в конце второго периода у скамейки «Канадиенс». В итоге оба игрока получили по большому штрафу за драку. Для Орлова эта драка стала второй за карьеру в НХЛ, для Доми (сына известного тафгая Тая Доми) – восьмой.

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Александр Овечкин оформил дубль, а также заработал показатель полезности «+1», он 5 раз бросил в створ ворот, проведя на льду 21 минуту и 53 секунды. Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами, сыграв 23.40. Евгений Кузнецов не принимал участия во встрече из-за травмы.